POL-FR: Weil am Rhein: Stau auf Autobahn A 5 wegen Auffahrunfall

Auf der Autobahn A 5 kam es am Dienstag, 16.05.2023, ab 10.40 Uhr, kurz vor dem Autobahndreieck Weil am Rhein, in Fahrtrichtung Grenze, zu einem längeren Stau wegen einem Auffahrunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen und musste aufgrund des Vorstauraumes für den Schwerverkehr hinter einem Sattelzug anhalten. Er wechselte von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen und soll dort ohne ersichtlichen Grund kurz angehalten haben. Zwei hinter ihm fahrende Pkw-Fahrer konnten rechtzeitig anhalten. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte die haltenden Pkws zu spät und fuhr auf den letzten Pkw auf. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Wegen den ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die Autobahnmeisterei verständigt, welche die Fahrbahn reinigte.

