Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Gündenhausen: Versuchter Einbruch in SB-Tankstelle - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten am Mittwoch, 15.05.2023 gegen 01.00 Uhr die Türe des Verkaufsraum-Containers einer SB-Tankstelle in der Straße "Auf der Gänsmatt" auf. Den Innenraum haben die Täter vermutlich nicht betreten, da der Alarm der Tankstelle sofort ausgelöst wurde. Entwendet wurde nach jetzigem Sachstand nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum oben genannten Zeitpunkt an der Tankstelle gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

