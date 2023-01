Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Sulgener Straße und Köppengasse - 8.500 Euro Blechschaden

Aichhalden (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Kreuzung Sulgener Straße/ Köppengasse zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 61-Jähriger fuhr mit einem Opel Corsa auf der Köppengasse in Richtung der Sulgener Straße. Auf der Kreuzung kollidierte der Opel mit einem VW Caddy eines 84-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Sulgener Straße von Röteberg kommend in Richtung Sulgen unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 3.500 Euro und den Schaden am VW auf etwa 5.000 Euro.

