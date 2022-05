Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schützenstraße/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall am Samstag (30.04.22) an der Schützenstraße sucht die Polizei ein unfallbeteiligtes Auto. Gegen 17.15 Uhr befand sich ein zwölfjähriger Junge aus Wilhelmshaven mit seinem Fahrrad an der Ampel zur Schulstraße. Als diese Grün zeigte, fuhr er los.

Zur gleichen Zeit war eine unbekannte Autofahrerin auf der Schützenstraße in Richtung Hohenholte unterwegs. Das Auto kollidierte mit dem Vorderrad des Fahrrads, worauf der Junge stürzte.

Die Unbekannte fuhr weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen hellblauen Opel Corsa handeln. Das Kennzeichen soll mit den Ziffern "08" enden. Die Fahrerin hat kurze blonde Haare. Der Beifahrer ist männlich und hat kurze braune Haare. Der Zwölfjährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell