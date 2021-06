Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nur eingeschränkte Parkkapazitäten bei Fußballspiel am Mittwoch in Pampow

Pampow (ots)

Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel zwischen dem MSV Pampow und dem FC Hansa Rostock am späten Mittwochnachmittag empfiehlt die Polizei, nicht mit dem PKW nach Pampow anzureisen und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Im Umfeld des Fußballstadions stehen nur begrenzte Parkkapazitäten zur Verfügung. Die Zufahrt zum Stadion erfolgt durch ein Wohngebiet, in dem keine Parkmöglichkeiten bestehen.

Für den Einlass ins Stadion ist ein amtlicher Corona-Schnelltest erforderlich. Der Veranstalter will am Eingang des Stadions eine Testmöglichkeit anbieten. Allerdings werden auch mitgebrachte Negativbescheinigungen eines Corona-Schnelltests (amtliche Tests) akzeptiert, die nicht älter als 24 Stunden sind. Das reduziert die Wartezeit am Einlass.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell