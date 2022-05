Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Kirchstraße/ Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

An der Kirchstraße in Merfeld hat der unbekannte Fahrer eines Fahrzeugs ein Verkehrsschild beschädigt. Die Unfallzeit liegt nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht zu Samstag (30.04.22). Gegen 11 Uhr bemerkte ein Zeuge den Schaden. Demnach kam der Unbekannte mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst mit der linken Fahrzeugseite auf der südöstlichen Grünfläche, auf der das Schild steht.

Anschließend prallte er mit der Front seines Fahrzeugs gegen den Mast des Verkehrszeichens. Dadurch wurde dieser vom Fundament getrennt.

Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Am Unfallort entdeckte die Polizei Kunststoffteile in blau metallic. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell