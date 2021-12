Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Bürger meldete mögliche Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.12.2021 informierte ein aufmerksamer Bürger gegen 12.55 Uhr der Polizei eine möglichen Alkoholfahrt in der Ahlener Innenstadt und machte Angaben zu dem benutzten Pkw. Polizisten fahndeten nach dem Auto und stellten dieses samt Fahrer an der Straße Finkensteg fest. Der Ahlener stieg aus dem Pkw aus, ging schwankend auf die Einsatzkräfte zu und roch nach Alkohol. Daraufhin ließen die Beamten den 68-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. Folglich nahmen sie den Mann mit in das Krankenhaus und ließen ihm dort eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des 68-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell