POL-FR: Wehr: Stationäre Polizeikontrolle

Das Polizeirevier Bad Säckingen führte am Dienstag, 16.05.2023, zwischen 18:00 und 22:30 Uhr an der B34 in Wehr eine stationäre Kontrolle durch. Kontrolliert wurde hierbei ein alkoholisierter 63-jähriger Fahrzeuglenker mit rund 0,8 Promille, der mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen muss. Außerdem wurden drei Fahrzeuglenker im Alter zwischen 21 und 27 Jahren mit Anzeichen auf Drogenbeeinflussung angehalten. Ihnen wurden Blutproben entnommen, auch sie haben mit Anzeigen zu rechnen.

