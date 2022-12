Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Sankt Augustin (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Sankt Augustin wurde am Mittwoch (30.11.2022) Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 12:30 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür des Mehrparteienhauses an der Cranachstraße. Ein unbekannter Mann stand vor der Tür und gab sich als Handwerker aus. Er gaukelte der Geschädigten vor, dass er im Nachbargebäude ein Rohr gewechselt habe und nun nachschauen müsse, ob bei der Seniorin "schwarzes" Wasser fließe. Bevor die 72-Jährige reagieren konnte, drängte sich der Betrüger an ihr vorbei und ging ins Badezimmer. Die Geschädigte beauftragte er damit, das Wasser im Bad laufen zu lassen. Zeitgleich verließ er das Bad und schloss die Badezimmertür, was der Seniorin komisch vorkam. Kurz danach erklärte er der Seniorin, dass er in den Keller müsse, um nach dem Wasseranschluss zu sehen. Sie solle so lange warten, bis er wiederkomme, da er der Geschädigten für den Wasserverbrauch einen Gutschein ausstellen wolle.

Als der falsche Handwerker ins Treppenhaus ging, hörte die Seniorin eine zweite Person, die aus dem Haus lief.

Nachdem der Betrüger nicht zurückgekehrt war, bemerkte die Geschädigte, dass ihre Kommode im Schlafzimmer offen stand. Zudem wurden aus ihrer Handtasche 100 Euro Bargeld entwendet.

Den falschen Handwerker kann sie folgendermaßen beschreiben:

Er sei etwa 35 Jahre alt und circa 165 cm groß. Er hat eine korpulente Statur und trug schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Hose und Handschuhen, die eines Handwerkers ähneln.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen.

Hinweise der Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Die meisten bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf ein Grundmuster zurückführen:

Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen.

Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell