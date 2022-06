Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Täter nach PKW-Aufbruch gestellt

Sankt Augustin (ots)

In der Dienstagnacht, 07.06.2022, wurden zwei junge Männer (15 und 16 Jahre aus Sankt Augustin) im Ahornweg in Sankt Augustin nach einem PKW-Aufbruch gestellt.

Gegen 02:45 Uhr hörte ein Anwohner das Splittern von Glas und konnte anschließend beobachten, wie sich die zwei Heranwachsenden in ein Fahrzeug beugten und es durchsuchten.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden Täter kurze Zeit später neben dem Auto antreffen. Einer der beiden versuchte noch wegzulaufen, konnte aber zügig gestellt werden.

Bei einer Durchsuchung der beiden Personen konnten bei dem 15-Jährigen zwei Schraubenzieher und ein Nothammer und bei dem 16-Jährigen eine Taschenlampe gefunden werden. In dem Rucksack, den die beiden dabei hatten, konnte mutmaßliches Diebesgut, wie ein Handy und Bargeld, aufgefunden werden.

Da beide Täter keine Ausweisdokumente dabei hatten, wurden sie zur Identifizierung zur Polizeiwache gebracht. An der Oberbekleidung der beiden Jugendlichen konnten diverse Glassplitter erkannt werden, die vermutlich mit dem PKW Aufbruch in Verbindung stehen. Die Oberbekleidung, als auch das vermeintliche Diebesgut, wurden sichergestellt.

Nachdem die Personalien ermittelt werden konnten, wurden sie entlassen.

Die Spurensicherung wurde hinzugezogen.

In den frühen Morgenstunden, zwischen 05:30 Uhr und 08:00 Uhr meldeten sich zwei weitere Geschädigte, die Angaben über einen Diebstahl aus ihren Fahrzeugen machten. Ihre Autos hatte sie am Pappelweg und am Wacholderweg geparkt. Auch dort wurden die Fensterscheiben eingeschlagen und die Innenräume durchsucht. Ein Geschädigter äußerte, dass sein Handy aus dem Auto fehle. Ob es sich dabei um das aufgefundene Handy im Rucksack der Täter handelt und ob die beiden Jugendlichen mit den weiteren Aufbrüchen in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell