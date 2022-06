Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche und schwere Brandstiftung aufgeklärt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Hennef (ots)

Zwischen dem 12. und 14.03.2022 kam es in Hennef-Weingartsgasse zu einem Wohnungseinbruch. Während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner hebelten zunächst unbekannte Täter ein Fenster auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Aus dem Haus wurden Schmuck, Elektronik und eine Zigarrensammlung entwendet. Mit einem im Haus vorgefundenen Autoschlüssel wurde zudem ein Opel Kleinwagen gestohlen, den die Polizei kurze Zeit später in Hennef-Geistingen auffand.

Für die Wohnungsinhaber kam es aber noch schlimmer. Zwei Tage nach dem Einbruch (16.03.2022) stand das Haus in Flammen. Unbekannte Täter waren offenbar erneut in das Haus eingebrochen und hatten im Keller Feuer gelegt. Es entstand bei dem Brand ein hoher Sachschaden.

Nach der Festnahme eines 34-jährigen Kölners, der mutmaßlich mehrere bewaffnete Raubüberfälle begangen hatte (Pressemeldung vom 28.03.2022 - "34-Jähriger nach bewaffneten Raub auf Supermarkt in Troisdorf-Spich festgenommen"), fanden die Ermittler des hiesigen Kriminalkommissariats 3 im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung Diebesgut aus einem Einbruch in ein Altersheim in Sankt Augustin und eine Schatulle mit Zigarren, die dem Einbruch in Hennef zuzuordnen war. Der 34-Jährige räumte den Wohnungseinbruch und die spätere Brandlegung ein. Er kam in Untersuchungshaft.

Durch weitere Ermittlungen konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger aus Hennef identifiziert werden, der die Einbrüche vermutlich mit dem Kölner zusammen begangen hatte. In einem ihm zuzuordnenden Kellerraum in Hennef fanden die Ermittler weiteres Diebesgut und geringe Mengen Marihuana sowie Amphetamin. Am Montag (06.06.2022) konnten Beamte der Polizeiwache Hennef den 41-Jährigen festnehmen, gegen den ein Haftbefehl beim Amtsgericht Siegburg erlassen worden war. Er wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, sodass sich nun beide Tatverdächtige in Untersuchungshaft befinden. #GuteArbeit (Bi)

