POL-FR: Lauchringen: Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Durch eine Vorfahrtsverletzung wurde am Samstag, 10.06.2023 gegen 23.00 Uhr eine Fußgängerin an der Kreuzung Gartenstraße/ Schulstraße leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Zuvor befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Audi die Schulstraße in Richtung Bundesstraße. Zeitgleich befuhr ein ebenfalls 19-Jähriger mit seinem Porsche die Gartenstraße in Richtung Schulstraße. An der Kreuzung missachtete mutmaßlich der Audi-Fahrer die Vorfahrt des Porsche-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Audi auf die Gegenfahrbahn und anschließend auf den dortigen Fußgängerweg geschoben, wo sich in diesem Moment zwei Fußgänger befanden. Eine Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Am Audi entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, am Porsche rund 3500 Euro.

