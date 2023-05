Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern am Piesporter Berg/ L 50

Wittlich (ots)

Am 19.05.2023, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine fünfköpfige Gruppe von Motorradfahrern die L 50 aus Klausen kommend in Richtung Piesport. In Höhe der Einmündung zur Panoramastraße (K52), entschied der vorausfahrende Motorradfahrer, die Gruppe von der L50 auf die Panoramastraße (K52) zu führen. Ein Mitglied der Gruppe hatte den Anschluss an die Gruppe verloren und versuchte, von hinten an die Spitze der Motorradgruppe aufzuschließen. Hierbei übersah er den bereits im Abbiegevorgang nach links, auf die Panoramastraße (K52), befindlichen Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Krafträder. Beide Motorradfahrer, welche im Bereich Wittlich wohnhaft sind, wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert bzw. mit dem Rettungshubschrauber geflogen. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden, die Schadenssumme dürfte ca. 20.000 Euro betragen. Die L50 sowie die K52 waren aufgrund des Verkehrsunfalls für eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues und Wittlich auch die Feuerwehr Piesport, das DRK mit Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Wittlich.

