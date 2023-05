Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Internationale Motorradkontrolle der Polizei Bitburg

Bitburg/Luxemburg (ots)

Am heutigen Freitag, den 19.05.2023, führte die Polizeiinspektion Bitburg unter Beteiligung von Kooperationspartnern und benachbarten Polizeibehörden eine internationale Motorradkontrolle im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet durch. Neben Beamten der Polizei Bitburg beteiligten sich auch Polizeibeamte des Saarlandes und der Bundespolizei an der Kontrolle. Darüber hinaus wirkten internationale Polizeikräfte mit. Neben der luxemburgischen und der belgischen war auch die niederländische Polizei dabei. Ergänzt wurde die präventiv ausgerichtete Kontrollstelle durch den ADAC, die Eifel Tourismus GmbH sowie die Polizeiseelsorge.

Nachdem die Kontrollstelle am Vormittag in Roth an der Our eingerichtet wurde, wurde sie im Anschluss nach Luxemburg verlegt und dauert dort an. Durch die eingesetzten Kräfte wurden die Motorradfahrenden auf ihre Verkehrstüchtigkeit, ihre persönliche Sicherheitsausstattung sowie die Motorräder auf den technischen Zustand und die Verkehrssicherheit überprüft. Dabei standen insbesondere die Themen Lärm und Tuning im Fokus der Beamten. Mobile Motorradstreifen überwachten zudem das Fahrverhalten einzelner Motorradfahrender sowie Gruppen im Fließverkehr.

Der Motorradsicherheitstag ist wesentliche Säule der Sicherheitskonzeption "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" und verfolgt das strategische Ziel, die Unfall- und Verunglücktenzahlen kurz- und mittelfristig weiter zu senken. Des Weiteren soll durch präventiv angelegte, verkehrserzieherische Maßnahmen eine Sensibilisierung sowie Verhaltens- und Einstellungsänderung der Motorradfahrenden bewirkt werden.

Leider mussten die Beamten innerhalb kurzer Zeit sieben Fahrzeuge bemängeln, deren Betriebserlaubnis durch Manipulationen an der Auspuffanlage erloschen war. Die betroffenen Fahrzeugführer konnten zwar vor Ort den ordnungsgemäßen Zustand wieder herstellen, mussten aber dennoch eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell