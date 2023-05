Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignisse bei der "Vatertagsveranstaltung" am Ellscheider Sportplatz

Ellscheid (ots)

Im Rahmen der "Vatertagsveranstaltung" am Ellscheider Sportplatz gerieten am 18.05.2023 zwei 26- und 28-jährige Männer in einen verbalen Streit, welcher sich dann schnell in Beleidigungen hoch eskalierte. Zudem kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf es zu einem Schlag ins Gesicht kam. Glücklicherweise wurde der Geschlagene nur leicht verletzt, wobei allerdings zudem seine Brille zu Bruch ging. Die Parteien konnten letztlich getrennt werden. Es wurden wechselseitige Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun sodann mitgeteilt, dass durch einen bisher unbekannten Täter ein hochwertiges Pedelec von der Örtlichkeit entfernt wurde. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun führte zunächst nicht zum Auffinden des Fahrrads.

Weitere Zeugen der Taten dürfen gebeten werden, sich unter 06592 96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

