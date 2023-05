Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Zeugenaufruf der Polizei

Erkelenz-Venrath (ots)

Am 7. Mai (Sonntag) ereignete sich gegen 10.20 Uhr auf der Straße Neuhaus, zwischen den Ortschaften Neuhaus und Venrath ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt, ein Hund getötet und ein weiterer verletzt wurde. Ein 71-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad auf der Straße Neuhaus in Richtung Venrath. Er hatte zwei Hunde angeleint bei sich. Aufgrund der Tatsache, dass sich von hinten sowie von vorne Fahrzeuge näherten, bremste er, stieg ab und ging mit Fahrrad und Hunden in die Feldgemarkung. Dabei hielt er die Hunde weiterhin an der Leine. Nachdem zwei Pkw die Stelle passiert hatten, wobei ein Fahrzeug in Richtung Neuhaus fuhr und ein Fahrzeug in Richtung Venrath, kam ein weiterer Pkw, der aus Richtung Neuhaus in Richtung Venrath fuhr. Es handelte sich um einen weißen Kleinwagen, einen Dacia Sandero. Dieses Fahrzeug erfasste einen der am Fahrbahnrand wartenden Hunde und riss ihn mit, so dass der Erkelenzer, der den Hund an der Leine hielt mit seinem Fahrrad umgerissen wurde und zu Boden stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Der Hund wurde durch den Aufprall schwer verletzt und verstarb später an den Unfallfolgen. Der zweite Hund trug nur leichte Verletzungen davon.

Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kleinwagens bremste nach Auskunft des Erkelenzers zirka 200 Meter hinter der Unfallstelle ab und hielt kurz an. Ohne auszusteigen und sich um den Verletzen zu kümmern, fuhr er oder sie dann in Richtung Venrath davon.

Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen. Diese sowie der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kleinwagens werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

