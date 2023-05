Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Kabeldiebstahl gestört

Waldfeucht (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntag (7. Mai), gegen 16 Uhr, drei Personen an einem im Bau befindlichen Windrad in der Feldgemarkung zwischen den Ortschaften Waldfeucht-Löcken und Heinsberg-Kirchhoven. Daraufhin informierte er die Polizei über seine Beobachtungen. Die Beamten konnten bei ihrer Ankunft mehrere Personen erkennen, die in Richtung eines Naturlehrpfades davonliefen. Eine der Personen, ein 18-jähriger Heinsberger, konnte in der Nähe angehalten und kontrolliert werden. Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Am betreffenden Windrad wurden Beschädigungen an der Verkabelung festgestellt. Ob etwas entwendet wurde, wird nun ermittelt. Eine Anzeige wurde gefertigt und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

