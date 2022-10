POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Abgelegter Gegenstand auf heißer Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Konstanz (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter versucht in eine Gaststätte in der Hans-Thoma-Straße einzubrechen. Der unbekannte Täter versuchte die Hauseingangstür des "Tante Emma Stüble" aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Gaststätte festgestellt haben, sich unter der Tel. ...

mehr