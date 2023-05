Heinsberg (ots) - Zeugen beobachteten am Samstag (6. Mai), gegen 7.10 Uhr, Jugendliche, die einen Motorroller im Bereich des Busbahnhofs Heinsberg an sich nahmen und ihn Richtung Gaswerkstraße schoben. Da den Zeugen bekannt war, dass das Zweirad jemand anderem gehörte, informierten sie die Polizei. Die Beamten konnten den Roller auf einem Parkplatz an der Gaswerkstraße auffinden, wo ihn die Täter angezündet ...

mehr