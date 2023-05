Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller entwendet und in Brand gesteckt

Heinsberg (ots)

Zeugen beobachteten am Samstag (6. Mai), gegen 7.10 Uhr, Jugendliche, die einen Motorroller im Bereich des Busbahnhofs Heinsberg an sich nahmen und ihn Richtung Gaswerkstraße schoben. Da den Zeugen bekannt war, dass das Zweirad jemand anderem gehörte, informierten sie die Polizei. Die Beamten konnten den Roller auf einem Parkplatz an der Gaswerkstraße auffinden, wo ihn die Täter angezündet zurückgelassen hatten. Die Flammen wurden durch die eingesetzten Beamten sowie durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Zwei 18-Jährige aus Hückelhoven und Wassenberg, die sich zur Tatzeit im Bereich des Busbahnhofs aufhielten, sind verdächtig, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Ihre Personalien wurden festgehalten und die polizeilichen Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

