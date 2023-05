POL-HS: Polizeibericht Nr. 126/23 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Von einem Grundstück in der Leonhardstraße stahlen Unbekannte ein Motorrad der Marke KTM, an dem ein Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht war. Die Tat wurde am 04. Mai (Donnerstag) zwischen 1 Uhr und 03.30 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

