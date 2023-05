Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 125, vom 06.05.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen - Anhängerdiebstahl

Unbekannte entwendeten im Ahornweg in der Zeit von Donnerstag, 04.05.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 05.05.2023, 07:00 Uhr einen Kfz- Anhänger der Marke "Anssems" mit "HS"- Kennzeichen. Der Anhänger war mit einem Kastenschloss gesichert.

Waldfeucht - Bocket - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw- Fahrer mit seinem Pkw VW den Hartweg, aus Richtung Kirchstraße kommend, in Richtung Herkenrathstraße. An einem Grundstück wollte er nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Pkw Ford ebenfalls den Hartweg in die gleiche Richtung. Zum Unfallzeitpunkt wollte er links an dem 31-Jährigen vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der 35-Jährige mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Bei dem 31-jährigen Fahrer ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Seinen Führerschein musste er abgeben.

