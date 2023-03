Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebstahl im ICE - 10.000 Euro Schaden

Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 64-jähriger US-amerikanischer Mann in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main vermeintlich Opfer eines Diebes.

Der Mann gab gegenüber den Beamten der Bundespolizei an, dass ihm seine Reisetasche, in welcher sich 6.000 Dollar in bar, Kopfhörer, personenbezogene Dokumente, seine Geldbörse mit Kreditkarten sowie seinem Mac Book Pro, I Pad 3 und Kindle befand, entwendet worden sei.

Angaben zum Tathergang oder zu einem möglichen Täter konnte der 64-Jährige nicht tätigen. Er bezifferte den entwendeten Gesamtwert auf rund 10.000,- Euro.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, setzte der Mann seine Reise fort.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Taschen- und Gepäckdieben sowie deren Tricks. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://stop-pickpockets.eu/StopPickpockets/DE/Home/_node.html

