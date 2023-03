BPOL-F: Zeugenaufruf nach besonders schweren Fall des Diebstahls

Frankfurt am Main (ots) - Im Frankfurter Hauptbahnhof ging am Dienstagmorgen einer Streife der Bundespolizei ein 39-jähriger wohnsitzloser Mann ins Netz, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Haftbefehl suchte. Wegen Erschleichen von Leistungen stand bei dem Mann noch eine Freiheitsstrafe von 157 Tagen im Raum. Die Haft hätte er jedoch mit der Zahlung von 1570 Euro abwenden können. Da er die Zahlung ...

