BPOL-F: Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG mit Schottersteinen beworfen

Frankfurt am Main (ots) - Eine 33-jährige Frau aus Frankfurt am Main wurde am Samstagmittag von einem noch unbekannten Mann in einer S-Bahn der Linie 4 auf der Fahrt von Rödelheim zum Frankfurter Hauptbahnhof sexuell belästigt. Der Mann hatte kurz vor Einfahrt in den Hauptbahnhof seine Hose geöffnet und vor der Frau masturbiert. Die Frau verließ daraufhin den Bereich und verließ im Hauptbahnhof die S-Bahn. Den ...

