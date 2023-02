Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unfall am Bahnübergang in Oberdorfelden

Niederdorfelden/Main-Kinzig-Kreis (ots)

Am Bahnübergang in der Gemeinde Oberdorfelden kam es am Samstagabend zu einem Unfall, bei dem eine 81-jährige Frau aus Schöneck von einem durchfahren Zug erfasst und schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei wollte die Frau den Bahnübergang gegen 21.40 Uhr trotz geschlossener Halbschranken überqueren und übersah hierbei den aus Richtung Stockheim kommenden Zug. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, die aber nicht mehr verhindern konnte, dass die Frau erfasst und zur Seite geschleudert wurde. Unmittelbar nach dem Unfall wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt. Die schwer verletzte Frau wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann in die Frankfurter Unfallklinik gebracht. Erst mit Beendigung aller Maßnahmen wurde die Strecke um 23.30 Uhr wieder freigegeben. Die abschließenden Ermittlungen hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen.

