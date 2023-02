Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Person in den Gleisen sorgt für Verspätungen

Flörsheim/Eddersheim (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Samstagmittag, gegen 14.30 Uhr die Meldung ein, dass sich zwischen Flörsheim und Eddersheim ein Person in den Gleisen aufhalten würde. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten gemeinsam mit Kollegen der Hessischen Landespolizei den Bereich ab. Da bei der Absuche niemand mehr in den Gleisen festgestellt werden konnte, konnten die Sperrungen recht schnell wieder aufgehoben werden.

Letztlich kam es bei sechs Zügen zu Verspätungen und zwei Züge mussten umgeleitet werden.

