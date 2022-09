Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein 25-Jähriger aus Enkenbach ist am Freitagmittag unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Da am E-Scooter kein Kennzeichen angebracht war, wurde er gegen 14:15 Uhr am Mühlberg von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei gab der Mann an, dass er wisse, dass der Scooter versichert sein müsse, er habe ihn aber nur kurz zu einem Freund bringen wollen. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er räumte auf Vorhalt den Konsum von Cannabis vor längerer Zeit ein, ein Urintest reagierte dennoch positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. |PvD

