POL-PPWP: Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In Breitenau, an der Einmündung in Fahrtrichtung zur Bundesstraße 270, ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 85-Jähriger bog mit seinem Auto, aus der Fahrtrichtung Kaiserslautern kommend, in einem zu weiten Bogen nach rechts in Richtung der B 270 ab. Im Einmündungsbereich kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde niemand, ...

