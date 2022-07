Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in mehrere Kellerräume

Paderborn (ots)

(CK) - Paderborn - Am vergangenen Wochenende (07.-10.07.) gelangten bislang unbekannte Einbrecher durch die unverschlossene Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus an der Nordstraße. Von hier begaben sie sich in den Keller und öffneten dort gewaltsam sechs verschlossene Kellerräume. Mit einem entwendeten Fahrrad flüchteten die Einbrecher vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell