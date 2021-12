PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Raubüberfall auf Supermarkt - Täter flüchten ohne Beute +++ Einbruch in Lagerraum +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Versammlungen von Coronaregel-Kritikern

1.Raubüberfall auf Supermarkt - Täter flüchten ohne Beute, Limburg, Staffel, Koblenzer Straße, Montag, 27.12.2021, 21:40 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Limburg-Staffel zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt, bei dem drei Täter eine 53-jährige Angestellte körperlich angingen, diese jedoch glücklicherweise nicht verletzten. Ein Täter führte eine Schusswaffe mit, schlussendlich flüchteten die Täter jedoch ohne Beute vom Tatort. Gegen 21:40 Uhr erschienen die drei Männer in dem in der Koblenzer Straße gelegenen Supermarkt und forderten von der Verkäuferin Bargeld. Als die Frau dies verweigerte und den Tätern deutlich zu verstehen gab, dass sie von ihr kein Geld bekommen würden, trat ein Täter nach der 53-Jährigen. Anschließend verließen die Unbekannten dem Markt. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Görgeshausen, um anschließend in einer Seitenstraße in einen Pkw, mutmaßlich ein älteres schwarzes Fahrzeug, zu steigen. Dieses Fahrzeug fuhr in Richtung Görgeshausen davon. Beschreibung Täter 1: Circa 1,85 Meter groß, kräftige muskulöse Statur, kurze Haare, dunkle Kleidung, Basecap, dunkler Rucksack, schwarze medizinische Mundnasenbedeckung, schwarze Schusswaffe. Täter 2 und 3: Beide etwas kleiner und schmaler gebaut als der Haupttäter, dunkle Kleidung, eine Person trug eine helle Weste, bzw. Jacke. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

2.Einbruch in Lagerraum,

Elz, Limburger Straße, Freitag, 24.12.2021, 15:00 Uhr - Sonntag, 26.12.2021, 10:00 Uhr

(he)Wie der Polizei gestern Morgen mitgeteilt wurde, kam es zwischen Heiligabend, 15:00 Uhr und dem 2. Weihnachtsfeiertag, 10:00 Uhr in Elz in der Limburger Straße auf dem Gelände eines Autohandels zu einem Einbruch, bei dem ein Gesamtschaden von circa 200 Euro entstand. Der oder die Täter betraten das unmittelbar an der B8 gelegene Gelände und öffneten gewaltsam einen Schuppen. Aus diesem ließen sie mehrere Kartons mit Unterlagen und Überwachungskameras älteren Datums mitgehen. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3.Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Camberg, Erbach, Vorm Grenzgraben, Sonntag, 26.12.2021, 20:00 Uhr - Montag, 27.12.2021, 12:30 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter in Bad Camberg, Erbach in ein Einfamilienhaus einzudringen und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 200 Euro an einer Haustür. In der Straße "Vorm Grenzgraben" wollten die Täter die Hauseingangstür mit Gewalt öffnen. Diese hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand, sodass die Unbekannten von ihr abließen und ohne eingedrungen zu sein flüchteten. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

4.Versammlungen von Coronaregel-Kritikern, Limburg, Weilburg, Montag, 27.12.2021,

(he)Am Montagabend kam es in Limburg und Weilburg zu Versammlungen von Coronaregel- bzw. Impfkritikern. Zu der angemeldeten Versammlung in Limburg erschienen circa 150 Personen auf dem Marktplatz. Die Zusammenkunft wurde gegen 18:40 Uhr von dem Versammlungsleiter für beendet erklärt. In der Folge kam es zu einem nicht genehmigten Aufzug in Richtung Innenstadt, bei dem unter anderem auch die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Bei 30 Personen folgte einen Personalienfeststellung. 10 Befürworter der aktuell geltenden Schutzmaßnahmen waren ebenfalls vor Ort und taten ihre Meinung kund. In Weilburg waren in der Spitze bis zu 75 Personen vor Ort. Hier wurden die geltenden Auflagen eingehalten. Gegen 20:30 Uhr war der Polizeieinsatz beendet.

