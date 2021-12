PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Dachgeschosswohnung +++ Pkw nach Unfällen überschlagen +++ Dach beschädigt und geflüchtet +++ Geschwindigkeitsüberwachung in Niederbrechen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Dachgeschosswohnung,

Limburg, Offheim, Obergasse, Sonntag, 26.12.2021, 18:15 Uhr - 21:30 Uhr

(he)Am Abend des 2.Weihnachtsfeiertages kam es in Limburg-Offheim in der Obergasse zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung, bei dem ein Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Zwischen 18:15 Uhr und 21:30 Uhr gelangten die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus und begaben sich dort in das Dachgeschoss. Dort wurde eine Wohnungseingangstür gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt. Ob ein Eindringen in die Wohnung tatsächlich stattfand, steht bis dato noch nicht fest. Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

2. Pkw nach Unfällen überschlagen,

Hünfelden-Kirberg, L 3022, Weilmünster, L 3054, Samstag, 25.12.2021, 18:00 Uhr-21:45 Uhr

(he)Aufgrund winterglatter Fahrbahnen in Kombination mit nichtangepasster Geschwindigkeit verloren am vergangenen Samstag ein Fahrzeugführer sowie eine Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und überschlugen sich in der Folge mit diesen. Mutmaßlich war am Samstag noch der Weihnachtsschutzengel im Kreis Limburg-Weilburg unterwegs; beide Personen blieben unverletzt. Der 30-jährige Toyota-Fahrer war gegen 18:00 Uhr im Bereich Kirberg auf der L 3022 unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, der Pkw sich überschlug und schließlich in der Böschung auf dem Dach landete. Gegen 21:45 Uhr befuhr eine Corsa-Fahrerin die L 3054, von Laubuseschbach in Richtung Weilmünster. Die Frau verlor aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Straße ab, der Pkw überschlug sich und blieb dann auf der Fahrzeugseite, auf der Fahrbahn liegen. In beiden Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

3. Dach beschädigt und geflüchtet,

Villmar, Weyer, Laubusstraße, Samstag, 25.12.2021, 14:45 Uhr

(he)Am Samstagmittag kam es in Villmar-Weyer zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstand und der Verursacher, bzw. die Verursacherin sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Den ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14:45 Uhr befuhr ein größeres Fahrzeug, ein Lkw oder ein Bus die Laubusstraße. In Höhe der Hausnummer 40 stieß das fremde Fahrzeug gegen das Dach eines an der Straße gelegenen Anbaus und beschädigte dabei die Regenrinne und mehrere Dachziegel. Bruchstücke fielen auf den dortigen Gehweg. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

4. Geschwindigkeitsüberwachung in Niederbrechen, Niederbrechen. Limburger Straße (B 8), Richtung Bad Camberg, Montag, 27.12.2021, 09:25 Uhr - 11:10 Uhr

(he)Heute Morgen führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg in Niederbrechen an der B 8 eine Geschwindigkeitsmessung durch und stellte dabei mehrere Verkehrsteilnehmer fest, welche zu schnell unterwegs waren. Zwischen 09:25 Uhr und 11:10 Uhr wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überwacht. Von 302 gemessenen Fahrzeugen waren 45 zu schnell unterwegs. Vier Fahrerinnen, bzw. Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen; einmal sogar mit einem Fahrverbot. 41 Fahrzeugführer erwartet ein Verwarngeld. Das schnellste Fahrzeug war mit über 80 Stundenkilometern unterwegs.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell