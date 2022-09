POL-PPWP: Bilanz aus einer Woche Schulwegüberwachung

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in der Karl-Pfaff-Siedlung in ein Haus eingestiegen, während die Bewohner schliefen. Den Einbruch bemerkte das betroffene Ehepaar erst am Vormittag, da hatten sich die Diebe bereits aus dem Staub gemacht. Die Täter erbeuteten unter anderem eine Tasche mit Sportkleidung, Kreditkarten, Krankenversicherungskarten, Führerschein und Ausweisdokumente. Den ...

