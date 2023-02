Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Frankfurterin in S-Bahn sexuell belästigt

Frankfurt am Main (ots)

Eine 33-jährige Frau aus Frankfurt am Main wurde am Samstagmittag von einem noch unbekannten Mann in einer S-Bahn der Linie 4 auf der Fahrt von Rödelheim zum Frankfurter Hauptbahnhof sexuell belästigt. Der Mann hatte kurz vor Einfahrt in den Hauptbahnhof seine Hose geöffnet und vor der Frau masturbiert. Die Frau verließ daraufhin den Bereich und verließ im Hauptbahnhof die S-Bahn. Den Vorfall meldete sie bei der Bundespolizei, wo ein Ermittlungsverfahren gegen den noch unbekannten Mann eingeleitet wurde.

Beschreiben konnte sie ihn als einen etwa 170 -175cm großen, 30-35 Jahre alten Mann mit braunen kurzen Haaren und einem Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Corgohose und einer dunkelblauen Jacke mit orangefarbenen Applikationen. Hinweise zu dieser Person können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell