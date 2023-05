Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Selfkant-Isenbruch (ots)

Zwischen 8 Uhr am Montag, 1. Mai und 11 Uhr am Samstag, 6. Mai, drangen Einbrecher durch ein Fenster in ein Wohnhaus an der Engelbertstraße ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

