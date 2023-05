POL-PDWIL: Zweiradkontrolle

Bitburg (ots) - Am Mittwoch, den 10.05.2023, gegen 10:50 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen Mann in der Brodenheckstraße in Kenntnis gesetzt, der vor Fahrzeuge springe und den Insassen den "Mittelfinger" zeige. Der Mann konnte in der Folge angetroffen und kontrolliert werden. Geschädigte und/oder Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. ...

