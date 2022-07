Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in PKW

Wassenberg (ots)

Unbekannte drangen am Sonntag (10. Juli) zwischen 00.30 Uhr und 7 Uhr in einen in der Straße An der Landwehr abgestellten PKW ein und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie ein Portmonee, einen Schlüssel und eine Kamera.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell