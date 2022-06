Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brennendes Gartentor beschädigt Gebäude

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Gegen 05.15 Uhr geriet am Samstagmorgen (25. Juni) aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartentor eines Hauses in der Straße Mühlenweg in Brand. Die Flammen konnten durch die Hausbewohner gelöscht werden. Durch das Feuer entstanden Sachschäden am Wohnhaus und an der Garage. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

