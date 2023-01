Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Römerberg

Römerberg (ots)

Am Mittwoch (25.01.22023) brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Römerberg ein.

In der Zeit von 0:45 Uhr bis 18:45 Uhr, wurde in ein Haus in der Grünewaldstraße eingebrochen und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

In der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:45 Uhr brachen Unbekannt in ein Haus in Dr.-Rieth-Straße ein und stahlen Bargeld und Silbermünzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Wer hat am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Grünewaldstraße oder in der Dr.-Rieth-Straße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell