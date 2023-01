POL-PPRP: Streit im Straßenverkehr eskaliert - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am 25.01.2023 zwischen 7 und 17 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße ein dort geparkter PKW von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Täter streifte vermutlich beim Rangieren mit seinem eigenen Fahrzeug das Auto des 30-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat im obigen Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

