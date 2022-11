Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfall mit 21.000 Euro Sachschaden und drei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 17.45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Gebersheimer Straße und der Brennerstraße in Eltingen zu einem Unfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 50 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war in der Gebersheimer Straße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. Die Ampelanlage im Kreuzungsbereich mit der Brennerstraße war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Als die 50-Jährige in die Kreuzung einfuhr, übersah sie vermutlich den Seat einer 19 Jahre alten Frau, die gemeinsam mit ihrer 51-jährigen Beifahrerin die Brennerstraße in Fahrtrichtung Bundesautobahn befuhr. In der Folge nahm die Peugeot-Fahrerin der Seat-Lenkerin die Vorfahrt und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Peugeot im weiteren Verlauf gegen einen Fiat, der auf dem Linksabbiegestreifen in der Brennerstraße stand und mit einer 48 Jahre alten Frau besetzt war. Der Peugeot und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassinnen dieser beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

