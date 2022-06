Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Spur

Jena (ots)

Das Fehlen seines Mofas musste am Sonntagmorgen ein 59-Jähriger aus Jena feststellen. Der Mann hatte sein Gefährt am Vorabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt. Unbekannte eigneten sich dieses in der Nacht an und entkamen unerkannt. Auch eine Absuche im Nahbereich führte nicht zum Auffinden des Zweirades.

