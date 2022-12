Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung an der Braunschweiger Straße: Zwei Personen mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1404

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Donnerstagnachmittag (22. Dezember) ist es an der Braunschweiger Straße zu einer Auseinandersetzung mit neun Beteiligten gekommen. Zwei Personen wurden durch Messerstiche verletzt. Zwei weitere erlitten Augenreizungen durch den Einsatz von Pfefferspray. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine fünfköpfige Gruppe gegen 14:15 Uhr mit vier weiteren jungen Männern in einen Streit. Im Zuge dessen sprühte einer aus dem Quartett Pfefferspray in die Gruppe, wodurch zwei Dortmunder (17, 18) verletzt wurden. In der sich daraus entwickelnden Tumultlage kam es von Seiten der Vierergruppe zum Einsatz eines Messers, bei dem zwei Kontrahenten (16, 17) verletzt wurden. Auch zu Schlägen und Tritten soll es gekommen sein. Im Anschluss flüchteten das Quartett in Richtung Nordmarkt.

Der 17-jährige Dortmunder wurde durch den Messerstich lebensgefährlich verletzt. Erst durch eine Notoperation konnte eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Auch der 16-Jährige wurde zur weitergehenden Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut ersten Zeugenangaben soll die Tätergruppe ebenfalls um die 17 Jahre alt gewesen sein.

Person 1:

Der größte aus der Gruppe war etwa 185 bis 190 cm groß, schwarz gekleidet und trug eine Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Er hatte einen dunklen Teint.

Person 2:

etwa 170 cm groß, bekleidet mit einer grauen/dunklen Jogginghose und einer Cappy mit Schirm nach hinten getragen, hatte helle Augen

Person 3:

etwas korpulenter, 170 cm groß und trug eine Jacke von Bergamo in schwarz

Person 4:

hatte eine Brille und war zur Tatzeit mit einer weißen Jacke bekleidet

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zu der Tätergruppe machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

Weitergehende Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund unter 0172/2913912.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell