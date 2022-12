Polizei Dortmund

POL-DO: Werkzeuge entwendet: schneller Fahndungserfolg - Festnahme eines Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1403

Verdächtige Geräusche an der Zufahrtstür zu einem Mehrfamilienhaus an der Flensburger Straße haben heute Nacht (23. Dezember) einen Dortmunder hellhörig werden lassen. Ein Zeuge nahm die Verfolgung eines Diebes auf und trug so maßgeblich zum schnellen Fahndungserfolg bei. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 0:35 Uhr hörte ein Anwohner Geräusche, die ihn und einen weiteren Zeugen zur Nachschau veranlassten. Im Hinterhof angekommen, ergriff der Täter umgehend die Flucht. Während einer der Zeugen den Dieb verfolgte, informierte der andere die Polizei. Dies führte zu einem schnellen Fahndungserfolg. Alarmierte Kräfte nahmen den 47-Jährigen an der Bornstraße fest. Einen Schraubendreher, den der polizeibekannte Mann an der Haltestelle Brunnenstraße noch kurz zuvor ablegte, stellten die Beamten sicher.

Ebenso eine Plastiktüte, die der 47-Jährige offensichtlich auf seiner Flucht versucht hatte loszuwerden. Der engagierte Zeuge übergab diese Tasche samt Beute - weitere Werkzeuge - den Polizisten. Das Diebesgut konnte den rechtmäßigen Eigentümer nach Sichtung übergeben geben.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der 47-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

