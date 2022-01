Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von elf Bierfässern

Ulmet (ots)

Insgesamt elf leere Bierfässer wurden in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch sowie Mittwoch auf Donnerstag von einem Grundstück in der Zweibrücker Straße entwendet. Laut eines Zeugen habe er am frühen Mittwochmorgen ein roten Ford sowie eine Person an der Örtlichkeit beobachtet, welche Bierfässer vom Grundstück getragen habe. Die polizeilichen Ermittlungen sind aufgenommen. Die Polizei in Kusel bittet um weitere Hinweise unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell