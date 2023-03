Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Pflanzenschutzmittel im Wert von ca. 60.000 Euro

Penzlin (ots)

Im Tatzeitraum vom 08.03.2023 10:00 Uhr bis zum 09.03.2023 08:00 Uhr ist zum Diebstahl von Pflanzenschutzmittel in einen Landwirtschaftsbetrieb in 17217 Groß Lukow gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige mit schwerem Gerät Zutritt zum umfriedeten Gelände verschafft und dieses mit einem großen Fahrzeug (LKW, Traktor oder ähnliches) befahren. Anschließend haben sich die Täter wieder mit schwerem Gerät Zutritt zu der Lagerhalle des Pflanzenschutzmittels verschafft und aus dieser vier Paletten mit Pflanzenschutzmittel entwendet. Anschließend haben die Täter alles wieder so hinterlassen, dass der Einbruch auf den ersten Blick nicht zu erkennen war. Der Wert des entwendeten Pflanzenschutzmittels wird auf knapp 60.000 Euro geschätzt.

Die Täter haben Manipulationen an Bewegungsmeldern sowie der Alarmanlage vorgenommen, so dass es derzeit keine Hinweise auf die Täter oder das genutzte Fahrzeug gibt. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im angegebenen Tatzeitraum in Groß Lukow beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Pflanzenschutzmittels geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell