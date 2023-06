Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Gemeldeter Fahrzeugbrand greift auf Böschung und Wald über

Weeze/Wemb - Am Montag Mittag geriet auf dem Veenweg eine in einem Wald befindliche Forstmaschine in Brand. In Folge dessen wurde die Feuerwehr Weeze mit den Einheiten Weeze und Wemb sowie dem Einsatzstichwort "Fahrzeugbrand Groß" alarmiert. Bei Eintreffen der Kameradinnen und Kameraden standen bereits große Teile des Waldes in Brand, sodass umgehend ein Löschangriff mit mehreren C und D Rohren eingeleitet wurde. Der Veenweg wurde für den Verkehr vollständig gesperrt. Um die Wasserversorgung sicher zu stellen, wurde mit dem Schlauchwagen eine Zuleitung von einem Brunnen bis zur Einsatzstelle verlegt. Durch das Einsetzen der Drohne konnten weitere Glutnester in der Umgebung des Brandabschnittes frühzeitig erkannt und abgelöscht werden. Aufgrund der hohen Belastung der Einsatzkräfte durch die Temperaturen und des sich rasch ausdehnenden Brandes, wurde auf Anfahrt die Einheit Twisteden der @Feuerwehrkevelaer nachalarmiert. Gegen Abend konnte der Einsatz erfolgreich beendet, die Vollsperrung des Veenweges aufgehoben und alle Gerätschaften gereinigt werden. Michael Winthuis, Einsatzleiter des Einsatzes unterstrich nochmals, "dass bei dieser Einsatzart eine schnelle Brandbekämpfung und die dazu nötige sichere Wasserversorgung für den Einsatzverlauf entscheidend ist. Wir sind daher dankbar, dass wir kurzfristig und einen bereitgestellten Anhänger mit Wasserfass aus Wemb mit in den Einsatz bringen konnten." Kreisbrandmeister Reiner Gilles hat zwischenzeitlich die Einsatzstelle aufgesucht und sich über den aktuellen Stand der Löscharbeiten informiert. Vor kurzem kam es auf der benachbarten niederländischen Seite zu einem Brand in den dortigen Maasduinen. Insgesamt erstreckte sich der Einsatz über eine Zeit von 6 Stunden.

