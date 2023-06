Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall zwischen Pedelec und E-Scooter - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einer 39 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin und einem 46 Jahre alten Pedelec-Fahrer sind am Donnerstagabend (29.06.2023) in der Marktstraße beide Beteiligten leicht verletzt worden. Die 39-Jährige war gegen 19.20 Uhr in der Marktstraße Richtung Holzstraße unterwegs und wollte nach links in die Holzstraße abbiegen. Dabei soll sie die Kurve zu eng gefahren und hier mit dem 46-Jährigen zusammengestoßen sein, der in der Holzstraße fuhr und nach rechts in die Marktstraße abbiegen wollte. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte 39-Jährige in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

