POL-RTK: Nachtrag zur Pressemitteilung "Überholvorgang mit anschließendem Streitgespräch endet tödlich"

Bad Schwalbach (ots) - Unfallort: L3272 zwischen Johannisberg und Stephanshausen Unfallzeit: 20.01.20223, gegen 17.54 Uhr Ein 50-jähriger Mann aus Geisenheim befuhr in Begleitung seiner 13-jährigen Tochter mit seinem Mercedes die L3272 aus Richtung Johannisberg kommend in Fahrtrichtung Stephanshausen. Zeitgleich kam ihnen ein 30-jähriger Mann aus Geisenheim in seinem VW entgegen. Im Kurvenbereich kollidierten die ...

mehr