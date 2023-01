PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Überholvorgang mit anschließendem Streitgespräch endet tödlich - Tragischer Unfall bei Eltville-Martinsthal +++

Bad Schwalbach (ots)

Sonntag, 22.01.2023, 19:10 Uhr

B260 von Schlangenbad nach Eltville

Gegen 19:10 Uhr befuhren zwei PKW die B260 aus Richtung Schlangenbad in Richtung Eltville-Martinsthal. Da ihm das vorausfahrende Fahrzeug zu langsam fuhr, überholte der hinterherfahrende Fahrzeugführer nach der Einmündung Rauenthal-Nord den Vorausfahrenden. Das missfiel dem Überholten und er machte seinem Unmut mit der Lichthupe Luft. Dies wiederum veranlasste den nunmehr vorausfahrenden 22jährigen Fahrzeugführer aus Eltville, sein Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Der nachfolgende 64 Jahre alte Fahrzeugführer aus Wiesbaden hielt nun ebenfalls an. Beide Fahrzeugführer stiegen auf offener, unbeleuchteter Strecke aus, um die Situation anscheinend noch einmal zu besprechen. In diesem Moment fuhr eine 27jährige aus Mainz in entgegengesetzter Richtung an den links von ihr entgegengesetzt haltenden Fahrzeugen vorbei. Sie erfasste hierbei zunächst den 22jährigen mit dem Außenspiegel am Arm und weiter den 64jährigen mit der vorderen linken Fahrzeugfront im Bereich dessen Beine. Der Mann wurde durch den Anprall gegen seinen PKW geschleudert und blieb schwerst verletzt liegen. Trotz aller Rettungsversuche verstarb der 64jährige unmittelbar nach Erreichen des Krankenhauses. Der am Arm verletzte 22jährige konnte nach ambulanter Versorgung im Krankenhaus entlassen werden. Die 27jährige Fahrzeugführerin erlitt einen schweren Schock und musste, ebenso wie die 63jährige Beifahrerin des Verstorbenen, in einem Krankenhaus betreut werden. Die Rettungskräfte waren mit drei Rettungswagen vor Ort, ebenso wie Freiwillige Feuerwehr aus Rauenthal. Durch die eingeschaltete Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde umgehend ein Gutachter bestellt. Für die genaue Rekonstruktion des Geschehens wurden nicht nur die ursächlich drei beteiligten PKW, sondern zusätzlich zwei, in Fahrtrichtung der beiden Streithähne anhaltende PKW, als Spurenträger sichergestellt und alle fünf Fahrzeuge abgeschleppt. Als wäre die Gesamtsituation nicht schon tragisch genug, kam es in den Reihen der alarmierten Feuerwehr Martinsthal zu einem akuten medizinischen Notfall. Ein Feuerwehrmann musste ebenfalls durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B260 über vier Stunden lang voll gesperrt. (Boos, PHK und KvD)

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell